- Rusia sufera pierderi enorme in oameni si echipamente in razboiul in Ucraina, a afirmat un inalt responsabil militar de la Berlin intr-un interviu acordat cotidianului german Suddeutsche Zeitung.

- Rusia va castiga in conflictul din Ucraina daca Uniunea Europeana nu iși va mobiliza toate capacitațile, a declarat seful diplomației UE, Josep Borrell, intr-un interviu pentru ziarul britanic "The Guardian", scrie TASS, conform Rador Radio Romania.„Daca nu ne schimbam rapid cursul, nu ne mobilizam…

- Patru producatori ruși de oua au fost acuzați ca s-au ințeles pentru fixarea prețurilor, au anunțat vineri, 15 decembrie, autoritațile, la doar o zi dupa ce președintele Vladimir Putin a fost nevoit sa iși ceara scuze la televiziune pentru creșterea costurilor acestui produs de baza, scrie The Moscow…

- Tarile europene trebuie sa "accelereze investitiile in productia de munitie" impotriva unei amenintari militare din partea Rusiei, in cazul in care SUA nu pot sustine Europa in mod eficient, potrivit unui raport al Institutului Regal al Serviciilor Unite (RUSI).In lucrarea sa, profesorul Justin Bronk,…

- Presedintele rus Vladimir Putin mizeaza pe „colapsul” sprijinului occidental pentru Ucraina, a declarat miercuri Volodimir Zelenski in fata liderilor G7, mentionand ca armata rusa a „crescut semnificativ presiunea” pe front, relateaza AFP. „Rusia spera doar la un singur lucru: ca unitatea lumii libere…

- Organizația Hamas și Vladimir Putin vor fiecare sa „nimiceasca" democratii, a afirmat Joe Biden joi in discursul adresat natiunii, in cursul caruia a anuntat ca va cere Congresului american sa finanteze „urgent" ajutor pentru Israel si Ucraina

- Vladimir Putin a comentat raportul unei comisii a Congresului SUA care a recomandat autoritaților americane sa se pregateasca pentru un razboi simultan cu Rusia și China, scrie Meduza.Intr-un interviu cu un corespondent al programului „Moscova. Kremlinul. Putin” Președintele Federației Ruse i-a spus…

- Razboi in Ucraina, ziua 595. "Vladimir Putin nu se va opri aici. Liderul de la Kremlin vrea Moldova, Tarile Baltice, vrea sa intre in tarile NATO care au facut parte din fosta Uniune Sovietica", este avertismentul lansat de Volodimir Zelenski.