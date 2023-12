Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de la Moscova a avertizat, vineri, ca ar putea intrerupe relațiile diplomatice cu Washingtonul și ar putea riposta simetric la acțiunile Statelor Unite și Uniunii Europene de confiscare a activelor ruse blocate prin sancțiunile impuse din cauza invaziei militare in Ucraina. Statele Unite…

- Ucraina a revendicat, marti, atacuri cu drone impotriva unor obiective militare rusesti in partea estica a Crimeei, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014 si care serveste drept baza de aprovizionare in spatele frontului pentru trupele implicate in invazia ruseasca a Ucrainei.

- Ucraina a revendicat astazi atacuri cu drone impotriva unor obiective militare rusesti in partea estica a Crimeei, peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014. Crimeea serveste drept baza de aprovizionare in spatele frontului pentru trupele implicate in campania militara rusa in Ucraina.

- Cheltuielile militare ale Uniunii Europene au atins un nivel record, de 240 de miliarde de euro, in 2022, cu 6% mai mult fața de anul precedent, a anunțat joi, 30 noiembrie, Agenția Europeana a Apararii (EDA), potrivit Euronews.Acesta a fost al optulea an consecutiv de majorare a cheltuielilor militare…

- Trupele ucrainene incearca sa respinga forțele rusești de-a lungul raului Nipru, in sudul regiunii Herson, a anunțat miercuri armata, facand apel la „liniște” operaționala de-a lungul liniei frontului, unde situația este „destul de fluida”, informeaza Reuters. Ucraina a declarat marți ca stabilit un…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a vorbit luni seara compatriotilor despre „vestile bune” din Romania si le-a multumit presedintelui Klaus Iohannis si premierului olandez Mark Rutte pentru deschiderea centrului de instruire a pilotilor pentru F-16 de la Fetesti, unde se vor antrena si pilotii…

- Forțele rusești, concentrate de saptamani intregi pe cucerirea orașului-cheie Avdiivka din estul Ucrainei, sunt acum hotarate sa captureze vasta sa uzina de cocsificare, a declarat primarul orașului, potrivit Reuters. Statul Major General al Ucrainei, intr-o informare publicata vineri seara, a spus…

- Fortele aeriene ucrainene se asteapta la un numar record de atacuri rusesti cu drone pe teritoriul sau in aceasta iarna, a declarat duminica purtatorul lor de cuvant, Iurii Ihnat, in timp ce Kievul se pregateste pentru o a doua iarna de bombardamente in masa asupra instalatiilor sale energetice, relateaza…