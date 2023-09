Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct al Apararii Hanna Malyar a raportat ca saptamana trecuta trupele ucrainene au eliberat 3 km patrați in direcția Bahmut și iși continua ofensiva in zona Novodanilivka - Novoprokopivka.Viceministrul a remarcat ca luptele au loc pe flancurile sudice și nordice ale orașului Bakhmut:…

- Ucraina a declarat marți ca forțele sale au patruns mai adanc in liniile de aparare rusești de langa Robotyne, la o zi dupa ce a revendicat controlul asupra satului de pe frontul de sud, scrie The Guardian, potrivit Mediafax.Purtatorul de cuvant al armatei, Andriy Kovalyov, a declarat ca forțele…

- Noi imagini aparute pe rețelele de socializare arata un amplu asalt al armatei ucrainene pe frontul de la Robotine, localitate recent eliberata de trupele Kievului. Ucrainenii au atacat aici cu cel puțin 80 de blindate. Și pe frontul din Crimeea, forțele de la Kiev au desfașurat un atac masiv. Zeci…

- Tot mai multe imagini cu ucrainenii bogați care petrec in cluburi circula pe internet. Se pare ca la razboi participa doar cei saraci. Ei sunt cei care sunt in prima linie pe front. Acest lucru a fost sesizat și de președintele Zelenski care a transmis un mesaj pentru ucrainenii care au „uitat” ca țara…

- Atacuri lansate din 3 direcții - Forțele ucrainene anunța ca sistemele antiaeriene au distrus 23 de drone kamikaze lansate de ruși din trei direcții - din Kursk, din Primorsko-Akhtarsk din regiunea rusa Kuban și din Chauda, din Crimeea. Majoritatea dronelor au vizat regiunile Kiev și Odesa. 6 persoane…

- Autoritațile ruse acuza Ucraina ca a lansat o ofensiva majora in regiunea Zaporojie, iar Kievul pastreaza tacerea. In schimb, ucrainenii anunța ca avansul continua la sud de Bahmut (regiunea Donețk) și ca forțele ruse au suferit pierderi grele. Ucraina incearca sa sparga rezistența rusa in acea zona…

- Comandantul gruparii Ahmat, Apti Alaudinov, a anuntat ca satul Klisciivka de langa Bahmut se afla sub controlul fortelor armate ale Rusiei. Alaudinov a facut aceasta declaratie la emisiunea Soloviev Live. Potrivit acestuia, luptatorii Ahmat dețin controlul de la Klisciivka si se indreapta spre Kurdiumivka.…

- Vladimir Putin a anunțat ca o noua generație de rachete balistice intercontinentale Sarmat, capabile sa transporte peste zece focoase nucleare, va fi desfașurata in curand. Fortele ucrainene isi consolideaza pozitiile si ataca pe frontul de sud, dupa ce au avut un "succes partial" in ultimele 24 de…