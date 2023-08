Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 521. Rușii au atacat cu rachete orașul ucrainean Dnipro, unde cel puțin 9 oameni au fost raniți din cauza avarierii unui bloc de locuințe. Atacul rușilor a vizat și cartierul general al Serviciului de Securitate al Ucrainei din Dni

- Politologul francez Emmanuel Todd ii acuza pe politicienii Uniunii Europene ca au organizat și au creat criza ucraineana, devenind practic un conflict intre Statele Unite și Rusia. Intr-un interviu acordat Modern Diplomacy, Todd susține ca extinderea UE și NATO pana la granițele Ucrainei a jucat un…

- Bilanț in creștere la Kramatorsk, dupa ce rachetele rușilor au lovit un restaurant plin de civili. Printre victime se numara copii, dar și scriitori, politicieni și jurnaliști straini. Atacuri cu victime printre civili au avut loc și in Harkov. In oglinda, și asupra regiunii ruse Belgorod au loc atacuri…

- Forțele armate ale Ucrainei spun ca au doborat doua rachete de croaziera Kalibr și șapte drone UAV Shahed in timpul atacurilor forțelor ruse de peste noapte. Forțele ruse au efectuat 45 de atacuri aeriene și au lansat 38 de rachete in interiorul Ucrainei. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- Forțele ucrainene au doborat un alt elicopter rusesc Mi-24 pe 21 iunie, a informat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, fara a oferi detalii suplimentare.Se adauga celor 306 elicoptere pe care Rusia le-a pierdut in Ucraina de la inceputul invaziei pe scara larga din 24 februarie anul trecut,…

- Razboi in Ucraina, ziua 461. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Ucrainei a publicat luni o inregistrare video cu urmarile imediate a ceea ce spune ca a fost un atac aerian rusesc asupra unei stații de benzina din Toretsk, un oraș din apropier

- Razboi in Ucraina, ziua 457. Statele Unite au cerut de mult timp Ucrainei sa nu utilizeze armament american in atacuri comise pe teritoriul Rusiei, afirma generalul Mark Milley, seful Statului Major Interarme de la Washington, pe fondul acuzatiilor formul

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc