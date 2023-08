Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul in noaptea de marti spre miercuri, provocand pagube materiale, a anuntat primarul capitalei ucrainene Vitali Klitschko. “Ca urmare a atacului inamicului asupra capitalei si a caderii resturilor de la drone, o cladire nerezidentiala a fost avariata in districtul…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters. „Nu au fost avariate obiective, nici in oraș, nici in zona de apa”, a declarat Mihail…

- Rusia a acuzat marti Ucraina pentru dronele care au ajuns aproape de Moscova, relateaza Reuters, scrie news.ro.„Incercarea regimului de la Kiev de a ataca o zona in care se afla infrastructura civila, inclusiv aeroportul, care, intamplator, primeste si zboruri straine, este inca un act de terorism",…

- Rușii au lansat un atac „masiv cu rachete” asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei, susțin autoritațile ucrainene. In urma atacului sunt mai mulți morți și raniți, mai anunța ucrainenii, potrivit Reuters. Exploziile au ucis și ranit persoane și au deteriorat infrastructura civila, au declarat…

- Serviciile secrete ucrainene au anuntat vineri ca au interceptat o conversatie telefonica ce dovedeste ca un ”grup de sabotaj” rusesc a aruncat in aer barajul hidrocentralei de la Kahovka, in sudul Ucrainei, transmite Reuters. Distrugerea barajului, produsa marti, a dus la inundarea unor mari suprafete…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…

- Alerte de raid aerian au sunat in toata Ucraina vineri dimineața. Explozii au fost raportate vineri dimineața in regiuni foarte diferite din Ucraina, inclusiv in Krivoi Rog, centrul Ucrainei, și in Rivne și Lutsk, in vest, relateaza Reuters. Armata ucraineana afirmase pe Telegram ca avioane rusești…

- Capitala Ucrainei a fost atacata cu rachete in noaptea de luni spre marți. Martorii vorbesc despre un atac intens, iar autoritațile anunța ca trei persoane sunt ranite. Atacul aerian este al optulea din aceasta luna de la Kiev. Sistemele de aparare aeriana au doborat mai multe rachete deasupra orașului.…