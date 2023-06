Stiri pe aceeasi tema

- Efortul de razboi al Rusiei devine tot mai dificil de dus in condițiile in care armata invadatoare nu doar ca s-a lovit de un zid in teritoriile pe care incearca sa le ocupe, dar acum se confrunta și cu o insurgența locala care ii ataca și bombardeaza constant teritoriul de la granița cu Ucraina. Confruntata…

- Prigojin a susținut ca Wagner nu va aștepta o invitație sau o permisiune din partea Ministerului pentru a apara regiunea Belgorod daca Ministerul nu va reduce amenințarile la adresa securitații regiunii.

- Liderul gruparii ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el. "Sunt absolut convins ca au interzis (relatarea). Acesti birocrati de la nivel inalt, aceia inchisi in turnurile Kremlinului, incearca sa le…

- Cel putin doua persoane au fost ucise de artileria ucraineana in orasul rus Belgorod, langa frontiera ucraineana, conform informatiilor administratiei regionale, relateaza dpa, conform Agerpres.O alta persoana a fost grav ranita in atacul asupra satului Nijnee Berezovo, in apropiere de granita cu…

- Asa-zisa operatiune speciala militara rusa din Ucraina va continua, astfel incat sa nu fie admise noi atacuri armate asupra teritoriului Rusiei - a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin."Operațiunea militara speciala din Ucraina va continua pentru a nu…

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen

- Administratia de la Moscova a acuzat, marti, Ucraina si Occidentul ca vor sa declanseze razboi civil pe teritoriul Rusiei, denuntand o serie de activitati subversive, in timp ce armata rusa continua bombardamentele pe teritoriul ucrainean.

- Luptele grele continua in Bakhmut și in localitațile din jurul sau. Deteșamentele de asalt Wagner susțin ca inainteaza incet spre centrul localitații, in timp ce ucrainenii susțin ca au format un sistem defensiv inexpungnabil care toaca metodic forțele ruse. In sprijinul mercenarilor Wagner au fost…