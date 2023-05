Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters, citat de…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat sambata, 13 mai, ca avioanele ucrainene au lovit doua situri industriale din orasul Luhansk din estul Ucrainei, controlat de trupele ruse, cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, informeaza agenția de presa Reuters,…

- Moscova si-a schimbat tactica in razboiul declansat impotriva Ucrainei, intrat deja in a 15-a luna, si a inceput sa vizeze in mod deliberat zone rezidentiale cu lovituri de rachete, potrivit guvernului de la Kiev, citat marti de DPA. ‘Nu exista nicio indoiala ca ei efectueaza atacuri directe asupra…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a asigurat marti ca autoritatile de la Moscova iau masuri pentru a creste productia de arme de care trupele ruse au nevoie in „operatiunea militara speciala” din Ucraina, unde luptele cu armata ucraineana se desfasoara „pe toata linia de contact a frontului”,…

- Ministrul rus al energiei, Nikolai Șulghinov, a afirmat ca posibilele atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice a țarii sale sunt o amenințare serioasa pentru Rusia, relateaza Reuters . „Principala amenințare acum este reprezentata de actele de interferența ilegala prin utilizarea de vehicule…

- Președintele Ucrainei a declarat ca trupele rusești țin „ostatica” centrala nucleara Zaporojie și ca siguranța acesteia nu poate fi garantata pana cand nu o parasesc, transmite Reuters. Trupele rusești au ocupat centrala nucleara, cea mai mare din Europa, inca din primele saptamani ale invaziei Ucrainei…