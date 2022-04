Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca incearca sa ascunda dovezile privind uciderea civililor in parțile din Ucraina pe care forțele rusești le controleaza. Volodimir Zelenski susține ca rușii au schimbat tactica. „Avem informații ca armata rusa și-a schimbat tactica…

- Statele Unite au trimis 100 de drone switchblade armatei ucrainene, iar armele „vor ajunge rapid in Ucraina, daca nu sunt deja acolo”, a declarat un oficial al Departamentului Apararii, citat de CNN. „Suntem in discuții cu ucrainenii cu privire la viitoarele utilizari ale dronelor switchblade și, desigur,…

- UPDATE 8 Incepand din aprilie, Lituania nu va mai importa gaze din Rusia. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a anunțat acest lucru sambata, pe Twitter. Lituania prima țara din UE care renunța complet la importul de gaz rusesc. Nauseda incurajeaza și alte țari europene sa urmeze exemplul Lituaniei.…

- UPDATE 2 Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre, anunța vineri un consilier al primarului orașului asediat, potrivit Sky News. Orașul asediat Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre și este „foarte periculos” pentru oricine incearca sa plece, a declarat un consilier…

- UPDATE Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor, inclusiv de la Mariupol, informeaza Sky News. Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor din zonele de pe linia frontului. Coridoarele vor…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- UPDATE 6 Ministerul Apararii din Ucraina acuza ca forțele ruse au atacat coridorul umanitar de langa Mariupol. UPDATE 5 Mai mulți civili care ii susțin pe ruși au fost batuți in teritoriile controlate de ucraineni, a anunțat un reprezentant ONU citat de Sky News. Informații privind violențele menționate…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 2 Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, la o zi dupa inceputul invaziei ruse in Ucraina. Intr-o postare…