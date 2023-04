Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 416. Cel puțin opt persoane au murit, iar alte 21 au fost ranite, dupa ce militarii ruși au atacat cu rachete orașul Sloviansk din regiunea Donetk, situata in estul Ucrainei.

- Trupele ucrainene se pregatesc sa traverseze raul Nipru in regiunea Herson, care a fost anexata ilegal de Rusia in septembrie anul trecut. Guvernatorul interimar instalat de Rusia in acea regiune a anunțat ca unitațile inamice de pe malul drept al raului fac manevre și pregatesc ambarcațiuni pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.

- Situatia militara din sudul Ucrainei este destul de periculoasa in unele locuri, in timp ce conditiile din est sunt foarte grele, a transmis printr-o mesaj video presedintele ucrainean Volodir Zelenski la primele ore ale zilei de astazi, cand se implineste un an de la declansarea invaziei ruse.Zelenski…

- In aceasta dimineața a fost declanșata alerta aeriana in Ucraina. Sirenele au rasunat in regiunile Odesa, Nikolaiv, Herson, Zaporojie, Dnepropetrovsk, Harkov, Donețk și Lugansk. Mai multe canale de Telegram scriu despre probabilitatea lansarii rachetelor de pe mare. Noaptea, a fost bombardat orașul…

- Atacul a vizat o mașina in care se aflau doi militari ruși și doi reprezentanți ai serviciilor speciale rusești in Nova Kahovkha, regiunea Herson ocupata. Centrul de Rezistența ucrainean a declarat ca explozia a ucis doi și alți doi sunt in stare grava.

- Salvatorii intervin de peste 24 de ore pentru a cauta printre ruinele blocului de noua etaje lovit sambata de o racheta ruseasca. Circa 40 de persoane sunt data in continuare disparute, iar primarul din Dnipro a avertizat ca sunt „șanse minime” sa mai fie gasit cineva in viața sub daramaturi. Pana in…