- Razboi in Ucraina, ziua 408. ​​​​​​​Rușii fac „noi progrese" in Bakhmut, iar ruta de aprovizionare a ucrainenilor este „grav amenințata”, susțin serviciilor secrete britanice

- Rusia cauta sa achiziționeze arme din Coreea de Nord. Kremlinul ar putea incerca sa schimbe alimente și alte marfuri pentru peste 24 de tipuri de arme și muniții și dorește sa trimita o delegație in Coreea de Nord pentru a incheia un acord.

- Daca 300.000 de soldați ruși nu au reușit sa ofere Rusiei un avantaj ofensiv decisiv in Ucraina, este foarte puțin probabil ca angajamentul de forțe suplimentare in viitoarele valuri de mobilizare sa produca un rezultat dramatic diferit in acest an.

- Curtea Penala Internationala (CPI) vrea sa-i aduca in fata justitiei pe rusii care au comis crime de razboi in Ucraina, a relatat luni publicatia americana New York Times, citand doua prime dosare vizand deportarea de copii ucraineni in Rusia si lovituri deliberate asupra

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- Se dau lupte grele pe strazile si imprejurimile orasului Bahmut din estul Ucrainei. Rusii incearca sa cucereasca localitatea asediata si sa marcheze astfel o prima victorie importanta dupa 6 luni de lupte.

- Rușii iși intensifica bombardamentele la Bahmut, oraș unde militarii ucraineni rezista de cateva luni. Acolo mai sunt și cateva mii de civili, care sunt permanent sub amenințarea atacurilor rusești.

- Forțele ucrainene raman pe poziții joi dimineața in orașul Bakhmut, aflat in ruina in estul Ucrainei, sub atacul constant al trupelor rusești care incearca sa obțina prima lor victorie majora de peste jumatate de an, potrivit Reuters.