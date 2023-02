Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene analizeaza mijloacele pentru a realiza achizitii comune de munitii pentru Ucraina, iar subiectul va fi pe agenda reuniunii de luni de la Bruxelles a ministrilor europeni de Externe, potrivit unor surse diplomatice.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, la Bruxelles, la finalul reuniunii ministrilor apararii din statele membre, ca nu s-a ajuns inca la nicio decizie cu privire la un nou angajament privind cheltuielile pentru aparare ale aliatilor NATO. Cu toate acestea, el a spus ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat miercuri in Regatul Unit pentru a doua sa vizita in strainatate de la inceputul invaziei ruse acum aproape un an. UPDATE Zelenski s-a intalnit miercuri dupa-amiaza cu Regele Charles al III-lea, care l-a primit la Palatul Buckingham. NEW: The King…

- Ministerul de Externe chinez a incercat sa dea vina pe Statele Unite pentru invazia Rusiei asupra Ucrainei, afirmand ca Washingtonul a creat conditiile care au condus la razboi, si a condamnat livrarile de arme pentru inflamarea conflictului care se apropie de implinirea unui an, relateaza DPA.

- Razboi in Ucraina, ziua 329. Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, a afirmat ca Marea Britanie intentioneaza sa ofere sprijin militar Ucrainei cat va fi necesar, pentru respingerea invaziei militare ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 296. Reprezentantii statelor din cadrul Uniunii Europene au aprobat, vineri, noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca reactie la invazia militara impotriva Ucrainei, printre masuri figurand limitarea exporturilor tehnologice si restrict

