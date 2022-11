Razboi in Ucraina, ziua 273. Alerta aeriana in toata Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 273. Cetațenii din orașul Herson, recent eliberat, situat in sudul țarii, unde Kievul spune ca trupele rusești au distrus infrastructura critica, sunt in prezent mutați in zone unde problemele de securitate și de incalzire sunt mai

- Forțele ucrainene se apropie de periferia orașului Herson, dupa ce Rusia a anunțat ca forțele sale au inceput sa se retraga. Ucraina a afirmat ca a eliberat orașul-cheie Snihurivka, situat la aproximativ 32 km nord de Herson.

- Razboi in Ucraina, ziua 245. Un oficial ucrainean de rang inalt a anuntat ca fortele ruse se pregatesc pentru cele mai grele batalii in regiunea Herson. Intre timp, Administratia de la Moscova a informat Washingtonul in legatura cu planul de organizare a

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Razboi in Ucraina, ziua 239. Ucraina va restricționa joi furnizarea de energie electrica in intreaga țara dupa ce Rusia a lovit mai multe centrale electrice, a declarat miercuri un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters.