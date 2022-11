Stiri pe aceeasi tema

- Amploarea cazurilor de tortura la Herson este "oribila", a declarat joi un inalt oficial ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets. Au fost stranse deja marturii despre zeci de persoane electrocutate și batute cu tevi metalice.

- Șapte milioane de persoane din Ucraina nu au energie electrica, anunța biroul președintelui. Ministrul britanic de Externe spune ca atacurile asupra Ucrainei arata „slabiciunea lui Putin”. Adjunctul șefului biroului prezidențial ucrainean, Kirilo Timoshenko, spune ca peste șapte milioane de ucraineni…

- O pana uriașa de curent, care a afectat mai multe regiuni ale Republicii Moldova, s-a produs marți seara in urma unor bombardamente ruse asupra Ucrainei. Linia care aduce energie electrica din Romania ar fi fost deconectata.

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat vineri ca Statele Unite vor lua in considerare toate mijloacele de a promova diplomatia in relatia cu Rusia daca observa o deschidere, dar in acest moment Moscova nu da semne de disponibilitate sa se angajeze in discutii semnificative, informeaza Reuters,…

- Prim-ministrul estonian Kaja Kallas a declarat ca sunt posibile pene de curent daca Rusia va scoate statele baltice din rețeaua electrica comuna, anunțand un exercițiu de pregatire a apararii. „Trebuie sa fim pregatiți și pentru faptul ca Rusia ar putea deconecta Estonia, Letonia și Lituania de la rețeaua…

- Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, ocupata de fortele ruse, „a pierdut din nou conexiunea” cu reteaua electrica, a anuntat sambata printr-un comunicat Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), ai carei experti se afla la fata locului, potrivit AFP. Ultima linie inca functionala „a…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Peste 6,6 milioane de ucraineni s-au refugiat in Europa de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, a anunțat ONU, citat de CNN.