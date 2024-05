Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin trei ucraineni au murit și alte trei persoane au fost ranite, marți seara, in timpul unui atac rusesc cu rachete, relateaza ukrinform.net. Trupele ruse au atacat orașul port Odesa, din sudul Ucrainei, cu rachete balistice marți seara. „Inamicul a atacat Odesa cu rachete balistice. Trei persoane…

- Zeci de ucraineni, care puteau fi recrutați in armata, au murit incercand sa fuga din Ucraina, de la inceputul conflictului pana acum. Ei incercau sa se sustraga mobilizarii. Plecarea ilegala din țara se face, de obicei, prin zone periculoase. Peste 30 de recruți ucraineni au murit in timp ce incercau…

- Un hotel din orașul ucrainean Nikolaev a fost lovit de o drona lansata de ruși. Cladirea a fost distrusa. Rușii susțin ca hotelul este folosit de mercenari. In urma atacului a izbucnit un incendiu. Guvernatorul ucrainean al regiunii susține ca nu sunt victime, potrivit Reuters. „Inamicul a atacat orașul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca rușii au reușit sa distruga centrala termica Trypilska deoarece Ucraina a ramas complet fara rachete interceptoare pentru a o proteja, pe fondul lipsei de ajutor din partea aliaților, scrie Kyiv Post. „De ce? Pentru ca nu mai existau rachete. Am…

- Un atac cu drone a vizat marți fabrici din Tatarstan, la peste 1.100 km de granița cu Ucraina, ranind mai multe persoane, au anunțat autoritațile regionale, citate de AFP. In zona economica respectiva este o unitate industriala in care Rusia vrea sa fabrice, cu ajutorul Iranului, mii de drone de tip…

- Președintele Klaus Iohannis a informat, luni, Parlamentul ca a aprobat instruirea unui numar de aproximativ 50 de militari ucrainieni. De asemenea, șeful statului informeaza ca a aprobat și tranzitarea teritoriului national a echipamentelor si bunurilor materiale donate de catre Finlanda Ucrainei. „Scrisoare…

- Comisia de ancheta creata de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului dupa declansarea invaziei Rusiei in Ucraina a gasit noi probe ca autoritatile ruse au comis crime de razboi. Anchetatorii descriu ''tratamentele groaznice'', inclusiv batai si violuri, aplicate prizonierilor de razboi ucraineni in mai…

- 18 drone ale rușilor au fost distruse in regiunea Odesa in noaptea de luni spre marți. Anunțul a fost facut de reprezentanții Forțelor Aeriene ale Ucrainei. In total, rușii au lansat 22 de drone pe parcursul nopții. Potrivit ucrainenilor, rușii au atacat Ucraina cu 22 de drone de lupta de tip Shahed,…