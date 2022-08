Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a intrat in ziua 178. O drona care ar aparține armatei ucrainene a intrat se pare deliberat in acoperișul sediului flotei rusești de la Marea Neagra, care se afla in Sevastopol, Crimeea, potrivit guvernatorului regiunii. De altfel, in ultima perioada din ce in ce mai multe explozii…

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Oficialii rusi vor lega probabil tot mai mult atacurile partizanilor ucraineni impotriva teritoriilor ocupate cu operatiunile desfasurate de organizatii afiliate extremismului islamist, in incercarea de a instraina miscarea partizana ucraineana de comunitatea internationala si de a submina apelurile…

- Orice misiune intreprinsa de agentia nucleara a ONU pentru a inspecta centrala nucleara Zaporojie din Ucraina nu poate trece prin capitala Kiev deoarece este prea periculos, a declarat marti un diplomat rus citat de agentiile de presa de la Moscova.

- Razboi in Ucraina, ziua 164. Ministerul ucrainean de Externe a cerut comunitatii internationale „sa ia masuri imediate pentru a forta Federatia Rusa sa paraseasca centrala” nucleara din Zaporojie.

- Bilantul atacului cu drona ce a vizat duminica statul major al Flotei Ruse de la Marea Neagra din Sevastopol a crescut de la cinci la sase raniti.Ucraina a negat, duminica, ca a atacat cu o drona statul major al Flotei Ruse de la Marea Neagra din Crimeea, o lovitura ce a facut sase raniti potrivit Moscovei,…