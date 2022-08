Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea Donetk din Ucraina este supusa bombardamentelor masive, armata rusa incearca sa sparga liniile de aparare ucrainene si sa avanseze. Trupele trimise de Putin intr-o misiune speciala stagneaza de cateva saptamani, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- UPDATE Ministerul rus al Apararii a transmis intr-un raport ca fortele ruse au ucis 21 de „mercenari romani care luptau alaturi de soldatii ucraineni”. Ministerul sustine ca numarul soldatilor straini este cu mult mai mic decat au declarat autoritatile ucrainene. Ucraina afirma ca peste 20.000 de soldati…

- Trupele ucrainene vor incerca sa tina linia frontului pe pozitii avantajoase lor in fata trupelor ruse in zona orasului Lisiceansk. Așa ar pute sa castige timp pana cand le vor sosi noi arme occidentale.

- Rusia va reprezenta, probabil, o amenintare si mai mare la adresa securitații europene dupa razboiul in Ucraina decat a fost inainte, iar armata britanica trebuie sa fie pregatita pentru asta, a declarat marti seful Statului Major General al armatei Marii Britanii, Patrick Sanders, citat de Reuters…

- In jur de 10.000 de civili inca se afla prinși in bombardamentele din orasul Severodonetk, pe care trupele ruse incearca sa il cucereasca de mai multe saptamani. Anunțul a fost facut joi de Sergei Haidai, guvernatorul regiunii Luhansk, citat de BBC.”De aproape patru luni, ei incearca sa controleze Severodonetk…

- Un coridor umanitar se deschide pentru prima data in Severodonetsk, orașul ucrainean care se afșa in centrul luptelor din estul Ucrainei, anunța BBC. Armata rusa a declarat ca acesta va fi deschis 12 ore, incepand cu ora 08:00, ora Moscovei, iar oamenii vor fi duși spre nord, in teritoriile ocupate.…

- 32.050 de soldați ruși au fost uciși și 1.419 tancuri au fost distruse, conform celei mai recente actualizari oferita de Ucraina privind pierderile suferite de Rusia de la inceputul razboiului, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Este a 103-a zi de la inceperea razboiului in Ucraina. Zelenski a vizitat prima linie de aparare ucraineana din regiunea Lugansk-Donetk. Putin da vina pe Occident pentru criza alimentara si energetica creata la nivel mondial.