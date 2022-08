Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden a reafirmat, joi, apelul adresat Rusiei de oprire a operatiunilor militare in apropierea centralelor nucleare din Ucraina, in contextul atacurilor care au afectat instalatii ale unitatii atomoelectrice de la Zaporojie, pe care Moscova le atribuie Kievului, anun'[ mediafax.…

- Grupul natiunilor puternic industrializate (G7) a cerut, miercuri, Rusiei sa predea controlul asupra centralelor nucleare din Ucraina, avertizand asupra riscurilor unor incidente militare ce pot avea repercusiuni internationale si indemnand toate tarile s

- Administratia Joseph Biden a cerut, luni, Rusiei sa opreasca activitatile militare in jurul centralelor nucleare din Ucraina, in conditiile in care Rusia si Ucraina se acuza reciproc de actiuni riscante in apropierea instalatiilor atomice.

- Forțele ruse incearca sa blocheze orașul strategic Lisiceansk din estul Ucrainei dupa ce au devastat Severodonețk. Rusia va trimite in Belarus rachete capabile sa transporte focoase nucleare in urmatoarele cateva luni, a declarat sambata președintele Rusiei, Vladimir Putin.

- Razboi in Ucraina, ziua 120. Ucraina va deveni joi un candidat oficial pentru aderarea la Uniunea Europeana, intr-o decizie simbolica, dar care va ridica moralul dupa invazia Rusiei, au declarat miniștri și diplomați. Intre timp, conflictul armat continua

- Liderul partidului polonez de guvernamant, viceprim-ministrul Jaroslaw Kaczynski, sugera la inceputul acestei luni ca necesitatea unei poziții de aparare „mai dure” impotriva Rusiei face ca Polonia sa fie „deschisa” fața de ideea instalarii de armament nuclear in Ucraina. Zilele trecute, retorica s-a…

- Razboi in Ucraina, ziua 91. Un general al fortelor aeriene ruse a fost ucis in estul Ucrainei, sustin diverse surse mass-media, inclusiv BBC, Ukrainska Pravda si Dpa. Zelenski a anunțat condiția revenirii la negocierile cu Rusia.