- Razboi in Ucraina, ziua 153. Guvernul Olaf Scholz a acuzat, luni seara, Rusia ca invoca "pretexte" pentru a forta Occidentul sa nu mai sustina militar Ucraina, subliniind ca decizia de reducere a fluxului de gaz este "politica", fara a avea cauze tehnice.

- Un incendiu de proporții a avut loc la un depozit de produse petroliere din districtul Budyonnovsky din Donețk, bombardat anterior de Ucraina, relateaza un reporter TASS aflat la fața locului. Flacarile, inalte de zeci de metri, se vad in mai multe districte din Donețk, deoarece ard rezervoare de combustibil,…

- Un incendiu de proporții a izbucnit, miercuri, la o parte din rafinaria rusa Novoshakhtinsk, aflata la 8 kilometri de granița cu Ucraina, dupa ce drone au fost observate zburand deasupra uzinei petroliere, scrie Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 107 | Tribunalul pro-rus din Donetk a condamnat moarte doi luptatori britanici si un marocan capturati la Mariupol. Numarul soldatilor rusi ucisi in Ucraina ar putea ajunge la 20.000. Rusia ameninta Occidentul cu un conflict milita

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Rusia continua ofensiva din Donbas dar se pregatește, totodata, sa ia oficial in stapanire teritoriile ucrainene pe care, de 8 ani, le controleaza cu ajutorul separatiștilor din Donețk și Lugansk. Aproximativ 100 de civili, inc