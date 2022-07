Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat joi gata sa ajute la „depasirea crizei alimentare” provocate de blocarea cerealelor ucrainene si rusesti din cauza conflictului in curs, daca vor fi ridicate sanctiunile impotriva Moscovei. Rusia „este pregatita sa aduca o contributie semnificativa la depasirea…

- La Moscova se fac ultimele repetiții pentru parada de 9 Mai, cand Rusia sarbatorește victoria impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Anul acesta, insa, parada din Piața Roșie are o miza mai mare decat simpla fala militara. Ea trebuie sa trimita un mesaj puternic, in condițiile…

- La Moscova se fac ultimele repetiții pentru parada de 9 Mai, cand Rusia sarbatorește victoria impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Anul acesta, insa, parada din Piața Roșie are o miza mai mare decat simpla fala militara. Ea trebuie sa trimita un mesaj puternic, in condițiile…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in