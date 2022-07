Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 141. Istanbulul este de acord sa inființeze un centru de coordonare pentru exportul de cereale. Germania va opri importurile de carbune din Rusia de la 1 august, importurile de petrol din 31 decembrie.

- Elvetia a importat in luna mai aur din Rusia, pentru prima data de cand Kremlinul a trimis trupele in Ucraina, in 24 februarie, arata datele publicate marti de autoritatile vamale elvetiene.

- In piscinele municipale din Gundelsheim, oraș din landul Baden-Wurttemberg, Germania, temperatura apei va scadea, o economie de gaz „pentru a nu sponsoriza razboiul dus de Rusia in Ucraina”. In condițiile in care, de la inceputul invaziei ordonate de Vladimir Putin in Ucraina, Germania a fost cel mai…

- La inceputul lunii aprilie, in contextul razboiului declanșat de Putin in Ucraina și pe masura ce atrocitațile comise de armata Moscovei deveneau publice, guvernul Lituaniei a anunțat ca a oprit toate importurile de gaz rusesc, pe care l-a numit „toxic”. Pe un continent care se chinuie sa elimine dependența…