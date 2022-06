Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Ucraina avanseaza spre „familia europeana”, in timp ce Rusia „se apropie de o viata in spatele Cortinei de fier”, a spus premierul ucrainean Denis Smigal. Dupa 100 de zile de razboi, rușii nu au cucerit Kievul, iar acum se confrunta cu nemulțumiri inclusiv in randul armatei. Cu toate acestea, continua…

- Peste 260 de luptatori ucraineni, dintre care 53 raniti, au fost evacuati luni din Azovstal. Cel putin zece persoane au fost ucise in bombardamente ruse asupra orasului Severodonetk, in estul Ucrainei, aproape inconjurat de fortele Moscovei.

- Razboi in Ucraina, ziua 75. Se duc lupte grele in mai multe orașe ucrainene, dar soldații Kievului rezista și riposteaza. Au aparut și noi acuzații de viol, iar Pentagonul a transmis ca exista ”indicii” ca ucrainenii sunt duși in Rusia ”impotriva voinței

- Intr-un dialog șocant, barbatul ii spune unei femei, la telefon, ca este disperat sa plece de pe frontul din Ucraina și ca ar face orice, inclusiv sa se automutileze pentru a fi trimis inapoi in Rusia. Femeia, care ar fi iubita lui, il sfatuiește sa se impuște in glezna. Femeia: Fa ceva și pleaca din…

- Este ziua a 56-a de la startul invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Presedintele Ucrainei a decalrat ca Rusia intra in a doua etapa a ofensivei de pe teritoriul ucrainean. SUA a anuntat ca va livra mai mult armament Ucrainei.

- Prizonierii de razboi din Insula Șerpilor au fost eliberați in urma unui schimb facut intre Ucraina și Rusia.„Joi, 24 martie, din ordinul președintelui Zelenski, a avut loc primul schimb de prizonieri de razboi. Zece militari ai noștri au fost eliberați in schimbul a 10 ocupanți capturați”, a postat…