- Livrarile externe de muniție au inceput sa se epuizeze in condițiile in care un ajutor de 61 de miliarde de dolari din partea SUA ramane blocat in Congres din cauza luptelor politice, iar Ungaria a blocat un pachet de ajutor de 50 de miliarde euro pentru Ucraina din partea UE in decembrie 2023. UE a…

- Razboi in Ucraina, ziua 708. Ucraina și Rusia confirma schimbul a circa 200 de prizonieri fiecare, la o saptamana dupa ce un avion de transport rusesc a fost doborat in apropiere de frontiera.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca Ucraina a reusit sa aduca acasa 207 prizonieri de razboi, intr-un schimb cu Rusia.Mai multe surse indica faptul ca Ucraina i-a schimbat pentru 195 de prizonieri de razboi rusi, arata Monitorul Apararii, care citeaza Euromaidan, potrivit…

- Rusia afirma ca avionul cu prizonieri de razboi ucraineni a fost doborat de forțele de la Kiev, 74 de persoane, intre care 65 de prizonieri de razboi ucraineni care se indreptau spre un schimb, fiind ucise. Rusia nu aduce dovezi clare, iar Ucraina nu conf

- Unitațile grupului de forțe de Sud au respins patru contraatacuri ale armatei ucrainene și au invins, de asemenea, brigazile 22 mecanizate, 10 de asalt montan și 1-a brigazi prezidențiale ale Ucrainei, a comunicat șeful centrului de presa al grupului, Vadim Astafiev

- Ministerul rus al Apararii a anuntat miercuri ca a recuperat 248 de soldati intr-un schimb de prizonieri cu Ucraina. Rușii au precizat ca negocierile au fost mediate de Emiratele Arabe Unite, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Sistemele de aparare aeriana ale districtul Naro-Fominsk din regiunea Moscovei au detectat și interceptat o drona ucraineana care zbura spre Moscova, conform datelor preliminare, nu au existat victime sau pagube

- Peste 3.500 de soldati ucraineni care au fost capturati de trupele ruse sunt in prezent prizonieri de razboi, a anuntat vineri Ministerul ucrainean al Reintegrarii, citat de agentia DPA. Peste 3.500 de soldati ucraineni care au fost capturati de trupele ruse sunt in prezent prizonieri de razboi, a anuntat…