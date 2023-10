Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Israel. Ziua 6. Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns in Israel, pentru a-și arata solidaritatea cu poporul israelian și pentru a preveni extinderea razboiului in Orientul Mijlociu. In timp ce Israelul continua sa loveasca ținte in

- Razboi in Israel. Ziua 6. Este cea de-a sasea zi a conflictului dintre armata israeliana si gruparea terorista Hamas. Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns in Israel, pentru a-și arata solidaritatea cu poporul israelian și pentru a preveni ex

- Analiza invoca un eșec al serviciilor secrete israeliene ce poate fi explicat in cinci puncte1 Atacul fara precedent al Hamas poate fi rezumat in doua cuvinte: secret și surpriza, principii strategice pe care teroristii palestinieni le-au aplicat la toate nivelurile: de la planificare pana la execuție.Mulți…

- Forțele israeliene ucid liderii militari Hamas: inca un șef lichidat, dupa raidul de duminicaForțele armate israeliene vizeaza in atacurile lor lideri din gruparea Hamas! Dupa atacul de duminica, in care un lider local a fost lichidat, luni a fost ucis inca un șef regional din gruparea care a atacat…

- Lupte violente in care sunt implicate forțe israeliene și membri Hamas au loc duminica. De asemenea, Israelul a lovit o zona din Liban de unde s-a tras spre un obiectiv militar israelian. Sute de persoane au fost ucise in timpul confruntarilor.

- Israelul riposteaza extrem de dur: sute de morți raportați in randul palestinienilorPotrivit oficialilor palestinieni locali, loviturile israeliene asupra Fasiei Gaza au ucis 161 de persoane si au ranit aproape 1.000 de persoane, informeaza News.ro.Israelul a declarat anterior ca a inceput sa atace…

- Cel putin 48 de persoane au fost ucise intr-un atac rus care a lovit un magazin alimentar intr-un sat din regiunea Harkov, in estul Ucrainei, a anuntat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP. Cel putin ’48 de persoane au fost ucise’ in acest sat situat langa orasul Kupiansk, nu…

- Doua persoane au fost ucise si alte sapte ranite miercuri in urma unui atac rusesc asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume in sudul Ucrainei, a comunicat Ministerul de Interne ucrainean, revizuind in scadere bilantul anterior dupa resuscitarea unei persoane, potrivit…