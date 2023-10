Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de origine romana este unul dintre primii soldați israelieni uciși de militanții Hamas in atacul sangeros de pe 7 octombrie. Iael Leibușor avea 20 de ani și provenea dintr-o familie plecata in anii `60 din Piatra Neamț. In sambata fatidica, romanca se afla intr-un turn de supraveghere a graniței…

- 16 jurnaliști palestinieni au fost uciși in Fașia Gaza ca urmare a atacurilor israeliene, noteaza organizația terorista Hamas. Anterior, s-a raportat ca Israelul a lovit un spital și un spital din Gaza. Ministerul palestinian al Sanatații a declarat ca Israelul a lovit un spital european și spitalul…

- Hamas susține ca 13 ostatici, printre care și cetațeni straini, ar fi fost uciși in raidurile aeriene ale Israelului asupra Fașiei Gaza. Autoritațile israeliene arata ca circa 150 de persoane sunt ținute ostatice de catre teroriștii Hamas. Multe dintre acestea ar fi ascunse in tuneluri subterane, transmite…

- Aripa militanta a Hamas, gruparea Izz al-Din al-Qassam, afirma ca 13 ostatici, inclusiv straini, au fost uciși in bombardamentele israeliene din Fișia Gaza. "Ca urmare a bombardamentelor masive israeliene in decurs de 24 de ore, șase ostatici au fost uciși in provincia de nord, șapte in provincia Gaza…

- Serviciile militare și de spionaj ale Israelului sunt considerate printre cele mai bune din lume, dar sambata, eșecuri operaționale și de informații au dus la cea mai grava breșa in apararea israeliana din ultima jumatate de secol, scrie NY Times.

- Numerosi cetateni straini de toate nationalitatile au fost ucisi, raniti sau luati ostatici in timpul ofensivei pe scara larga a Hamas impotriva Israelului, la 50 de ani de la atacurile Egiptului si Siriei in razboiul de Yom Kippur. Israelul a raspuns prin lovituri asupra Fasiei Gaza, atacuri soldate…

- Atat Israelul, cat și Statele Unite au știut ca un atac al Hamas era posibil sau chiar probabil, dar nu a existat nicio imagine clara a situației și niciun avertisment tactic specific. Cert este ca ziua de sambata ar putea schimba abordarea strategica generala a Israelului fața de Hamas și Fașia Gaza,…

- Un raid aerian israelian a distrus cel puțin doua cladiri inalte din centrul orașului Gaza. Turnul Palestine Tower, cu 14 etaje, gazduiește zeci de familii. Dar in el se aflau și birouri legate de gruparile militante Hamas și Jihadul Islamic.Israelul a dat locuitorilor un avertisment de 10 minute…