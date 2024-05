Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat ca un gigant italian va construi in Romania cea mai mare fabrica a sa din lume și va angaja 800 de persoane. De’Longhi va edifica la Satu Mare un hub de producție de dimensiuni impresionante. Potrivit oficialilor satmareni, pana la sfarșitul anului viitor, fabrica va avea un…

- Compania multinaționala turco-spaniola Beycelik Gestamp deschide in acest an o noua fabrica in Romania, vizavi de actuala fabrica pe care o are in comuna Darmanești (Argeș), la 20 de kilometri de Pitești.

- Dupa o perioada de stagnare, fabrica de armament SC Arsenal din Reșița se pregatește sa redevina activa, urmand sa treaca printr-un amplu proces de retehnologizare in urmatoarele șase luni. Conform declarațiilor oficiale, aceasta reconfigurare va fi insoțita de o creștere semnificativa a numarului de…

- Fabrica de tunuri de la Reșița urmeaza sa fie modernizata de investitori straini. Procesul de retehnologizare se va face timp de șase luni, apoi urmeaza sa se deschida porțile. Romania va intra pe lista statelor care vor produce armanent, la nivel european.

- Așa dupa cum știm, investițiile in zona unei localitați aduc cu sine o dezvoltare economica, dar și noi oportunitați de locuri de munca mai bine platite. Prin implementarea numeroaselor proiecte și prin crearea unui mediu favorabil pentru investiții, municipiul nostru devine tot mai atractiv pentru…

- Grupul Stihl iși extinde rețeaua internaționala de producție și investește 125 de milioane de euro intr-o noua unitate de producție pentru utilaje cu acumulator și electrice in Romania.

- O noua fabrica in Romania promite sa revitalizeze zona și sa ofere sute de locuri de munca. Cu o investiție de 30 de milioane de euro, compania Soceram se pregatește sa deschida o fabrica noua dedicata producției de materiale de construcții, in special BC

- Tesla va deschide o fabrica intr-un oraș din Romania. Primarul susține ca numarul de angajați va fi de cel puțin 200 intr-o prima etapa, urmand a fi triplate, in viitor. Partea grupului ceh TESLA, Tesla Energy Storage, dezvaluie intenția de a construi o fabrica de baterii intr-un oraș din Romania. Bateriile…