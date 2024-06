Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Lactalis Romania a inițiat procedurile de inchidere a fabricii din Miercurea Ciuc, preluata in 2016 impreuna cu Covalact. Totuși, compania anunța investiții semnificative in celelalte fabrici din Oiejdea (județul Alba), Sfantu Gheorghe (județul Covasna), Campulung Moldovenesc (județul Suceava)…

- ITM Alba: 6 persoane gasite la munca fara forme legale, amenzi de peste 135.000 de lei. Nereguli gasite la firme din județ Inspectorii de munca din Alba au dat amenzi de peste 135.000 de lei, dupa controale la firme din județ. Șase persoane au fost gasite la munca fara forme legale. Verificarile s-au…

- Eveniment Vant puternic in toata țara / Avertizari Cod galben și Cod portocaliu aprilie 1, 2024 09:35 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari meteorologice, una dintre ele Cod portocaliu, fenomenele vizate fiind de intensificari susținute ale vantului. Intervalul…