- Daca Iranul ataca Israelul direct ca raspuns la lovitura de saptamana trecuta de la Damasc, Israelul va riposta prin lovirea unor ținte in Iran, relateaza Elaph News, cu sediul la Londra, noteaza Times of Israel.

- Comandantul sef al Corpului Gardienilor Revolutiei din Iran, generalul Hossein Salami, a declarat vineri ca Israelul va fi ingropat in Gaza, pe fondul tensiunilor legate de moartea a sapte membri ai acestui organism militar de elita la Damasc intr-un atac atribuit statului israelian, informeaza EFE,…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, spune ca Israelul va fi „palmuit” dupa ce un atac aerian asupra anexei consulare iraniene din Damasc a ucis șapte gardieni revoluționari, doi dintre ei generali. „Infrangerea regimului sionist din Gaza va continua și acest regim va fi aproape…

- Diplomatia rusa a condamnat luni atacul “inacceptabil” asupra sectiei consulare a ambasadei Iranului din Damasc, acuzand armata israeliana ca este responsabila pentru acest atac, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro. “In seara zilei de 1 aprilie, fortele aeriene israeliene au lovit cladirea consulatului…

- Israelul a lansat un atac asupra consulatului Iranului din capitala Siriei, Damasc, acolo unde, se pare, ca era prezent liderului Garzilor Revolutionare ale Iranului, Mohammad Reza Zahedi. Conform unor surse, acesta a fost ucis in atacul surpriza, alaturi de alte 5 persoane. Citește și: Ambulatoriul…

- Consulatul Iranului din capitala siriana Damasc a fost distrus luni in ceea ce presa siriana și iraniana a descris ca fiind un atac aerian israelian, o escaladare aparenta și surprinzatoare a conflictului din Orientul Mijlociu, care ar opune Israelul impotriva Iranului și a aliaților sai. Televiziunea…

- Imagini publicate de instituțiile de presa siriene arata consecințele unui presupus atac aerian israelian la Damasc cu puțin timp in urma. Atacul a vizat o cladire adiacenta ambasadei Iranului in Siria, in municipalitatea Mezzeh din zona Damasc.Agenția de știri Reuters citeaza site-ul de știri…

- Israelul a atacat aerian o poziție din Siria folosita de Corpul Garzilor Revoluționare din Iran, susțin surse iraniene citate de Reuters. Doi oameni au murit și alții sunt raniți, au precizat sursele, potrivit Mediafax.Doua persoane au fost ucise și alte cateva au fost ranite luni in timpul atacurilor…