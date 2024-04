Stiri pe aceeasi tema

- Israelul este pregatit sa loveasca instalațiile nucleare iraniene daca este atacat. Informația este prezentata pe surse de un oficial occidental din domeniul securitații. Tensiunile intre Iran și Israel au crescut foarte mult dupa ce consulatul iranian de la Damasc a fost lovit de o racheta. Israelul…

- Israelul este pregatit sa faca fața oricarui scenariu ce ar putea aparea in ceea ce privește Iranul, a declarat duminica ministrul Apararii, Yoav Gallant, dupa ce Teheranul a amenințat cu represalii pentru uciderea unor generali iranieni la 1 aprilie, in Siria.

- Iran pregatește sa razbune atacul Israelului asupra ambasadei iraniene din Siria. CIA a avertizat deja Ierusalim-ul ca urmeaza un atac masiv venit din Iran. Iranul vrea sa pedepseasca Israelul pentru atacul asupra ambasadei sale din Siria ! CIA a avertizat ca Iranul planuiește un atac combinat cu o…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, spune ca Israelul va fi „palmuit” dupa ce un atac aerian asupra anexei consulare iraniene din Damasc a ucis șapte gardieni revoluționari, doi dintre ei generali. „Infrangerea regimului sionist din Gaza va continua și acest regim va fi aproape…

- Israelul a lansat un atac asupra consulatului Iranului din capitala Siriei, Damasc, acolo unde, se pare, ca era prezent liderului Garzilor Revolutionare ale Iranului, Mohammad Reza Zahedi. Conform unor surse, acesta a fost ucis in atacul surpriza, alaturi de alte 5 persoane. Citește și: Ambulatoriul…

- Lovituri israeliene au atins luni cladirea consulatului iranian la Damasc, a relatat agentia de presa siriana SANA, in timp ce organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a anuntat ca opt persoane au murit in acest raid fara precedent.

- Imagini publicate de instituțiile de presa siriene arata consecințele unui presupus atac aerian israelian la Damasc cu puțin timp in urma. Atacul a vizat o cladire adiacenta ambasadei Iranului in Siria, in municipalitatea Mezzeh din zona Damasc.Agenția de știri Reuters citeaza site-ul de știri…

- Israelul a atacat aerian o poziție din Siria folosita de Corpul Garzilor Revoluționare din Iran, susțin surse iraniene citate de Reuters. Doi oameni au murit și alții sunt raniți, au precizat sursele, potrivit Mediafax.Doua persoane au fost ucise și alte cateva au fost ranite luni in timpul atacurilor…