Rusia a condamnat Israelul pentru atacul „inacceptabil” asupra consulatului Iranului din Damasc

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie originara din Republica Moldova a fost ucisa in atacul terorist care s-a produs la Moscova in seara de 22 martie 2024. Confirmarea acestui deces a venit de la Ambasada Republicii Moldova in Rusia și de la Ministerul de Externe al Republicii Moldova. Comunicatul oficial nu prezinta date suplimentare…

- Un atac armat a avut loc vineri seara la Moscova, in timpul unui concert de rock al trupei Picnic (considerata pro-Putin), susținut intr-o sala cu o capacitate de mii de locuri – Crocus City Hall. Atacul s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 100 de raniți conform serviciul secret rus FSB, scrie G4Media…

- Tafna Ucrainei continua. Ucraina l-a convocat luni pe trimisul Vaticanului in tara pentru a protesta fata de declaratiile papei Francisc care sambata a indemnat Kievul sa aiba „curajul sa ridice steagul alb si sa negocieze” cu Moscova, transmite AFP. „Visvaldas Kulbokas a fost informat ca Ucraina este…

- Guvernul britanic i-a convocat vineri seara pe diplomatii ambasadei Rusiei pentru a le face cunoscut ca autoritatile ruse sunt considerate „pe deplin responsabile” de moartea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, scrie AFP. Ministerul britanic de Externe a mai declarat intr-un comunicat…

- Ministerul de Externe rus o va convoca pe ambasadoarea Israelului in Rusia, Simona Halperin, in legatura cu unele comentarii "inacceptabile" pe care le-a facut intr-un interviu acordat cotidianului Kommersant, relateaza luni agentia rusa oficiala de presa TASS, potrivit Reuters.Potrivit MAE rus,…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Lilian Darii, a fost convocat astazi la Ministerul rus de Externe. Acestuia i-a fost inmanata o nota de protest in legatura cu acțiunile neprietenoase ale oficialior de la Chișinau. Astfel, mai mulți oficiali, dar și jurnaliști au fost interziși in Federația…