Război Azerbaidjan - Armenia, coincidență suspectă Un nou razboi care se impleteste cu rutele de gaze care duc spre Europa. Este vorba despre razboiul care a izbucnit intre Armenia si Azerbaidjan si care a provocat deja aproximativ 100 de morti. Ambele tari se acuza reciproc ca si-au reluat ostilitatile, dupa armistitiul facut in 2020 dupa al doilea conflict pentru controlul Nagorno-Karabah, regiune disputata de cel putin un secol de Baku si Erevan, scrie Europa Today. De data aceasta insa, ciocnirile au avut loc in afara acestei regiuni, la armenii Jermuk si Verin Shorzha, ceea ce ar confirma reconstructiile conform carora ne-am afla in fata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

