Ratatouille de Militari, șobolanul cascador a sărit pe capota unei mașini la o intersecție, în București Incidentul a avut loc in cartierul Militari din București. Rozatoarea și-a facut apariția pe capota mașinii chiar in momentul in care șoferul conducea. Atat șoferul, cat și pasagera s-au speriat și au incercat sa inlature șobolanul de pe mașina lor pornind ștergatoarele. Pasagera din dreapta a filmat incidentul, iar imaginile au devenit virale pe TikTok. […] The post Ratatouille de Militari, șobolanul cascador a sarit pe capota unei mașini la o intersecție, in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tablete de iod au fost imparțite oamenilor de langa centrala nucleara Zaporojie in caz de scurgere de radiații, la o zi dupa ce centrala a fost deconectata temporar din cauza pagubelor despre care Ucraina spune ca au fost provocate de un foc la linia de inalta tensiune, transmite agenția de presa AP,…

- Au aparut primele imagini video cu momentul in care statuia din holul Primariei Capitalei se prabușește peste copilul de 7 ani. Acesta se afla in stare grava, la Terapie Intensiva, in Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Incidentul s-a produs luni, cand baiețelul se afla impreuna cu tatal sau…

- Este alerta in București dupa ce un un individ a atacat doua tinere pe strada. Barbatul, pe trotineta, le-a ințepat in piept, una dintre ele ajungand la spital. Incidentul a avut loc in centrul Capitalei. Poliția Capitalei a anunțat ca miercuri seara, in jurul orei 21:25, polițiștii Secției 1 au fost…

- Dupa noua ani de pauza a curselor de linie, Aeroportul Baneasa din nordul Capitalei se redeschide luni, pe 1 august. Momentul coincide cu aniversarea a 110 ani de la inaugurare, a anunțat directorul Companiei Aeroporturi București. Trei companii sunt pregatite sa inceapa cursele de linie și charter.…

- Sportivul David Popovici a castigat medalia de aur la Campionatele Europene de Natatie pentru juniori de la Bucuresti in proba de 50 metri. Popovici a terminat cursa in 20 de secunde si 16 sutimi. Romania a mai obtinut cinci medalii la CE de natatie pentru juniori: aur la 200 m liber masculin prin David…

- Circulatia in Pasajul Unirii din Capitala va fi inchisa, incepand de duminica. Pasajul intra in proces de consolidare, lucrarile fiind programate sa dureze pana in septembrie. ”Start la lucrarile de la Pasajul Unirii! Incepand de duminica, 19 iunie, circulatia rutiera in Pasajul Unirii va fi oprita,…

- Incepand cu data de 1 iulie, cei care circula cu autobuzul in București și in județul Ilfov vor avea voie sa calatoreasca impreuna cu animalele de companie. Decizia a fost luata la cererea președintelui Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma. „Ilfovul spune DA animalelor de companie in autobuze”,…

- Jurnalistul sportiv Ovidiu Ioanițoaia este internat la Spitalul Universitar din București, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. El are acum o stare de sanatate buna, dar este ținut sub observație de medici. Jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia a facut un accident vascular cerebral și a fost adus…