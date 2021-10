Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protecție redevine obligatorie in toata țara, in spațiile publice inchise și deschise, la birou și in mijloacele de transport in comun, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Decizia va intra in vigoare dupa ce va fi aprobata prin hotarare de guvern.

- Masca a devenit, de marti, obligatorie in tot judetul Arges, inclusiv in spatiile publice deschise. Lista localitatilor trecute de pragul incidentei critice creste zilnic, iar trei unitati de invatamant au trecut deja la predarea online

- Rata de infectare a crescut din ce in ce mai mult in ultimele zile in București, astfel ca astazi, 9 octombrie, incidența cazurilor a ajuns la 12,65 la mia de locuitori. Așadar, situația este din ce in ce mai alarmanta, deoarece rata de infectare se apropie ingrijorator de pragul de 13 la mia de locuitori…

- Un nou record al ratei de infectare a fost atins in București. DSP a publicat rata de infectare care a ajuns la 9.64.Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile.4.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 9.643.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 8.982.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 8.281.10.2021 – ora…

- Masca va fi obligatorie și pe strada in localitațile in care sunt mai mult de șase cazuri la mia de locuitori. Iar pentru persoanele vaccinate și pentru cele care pot dovedi ca au trecut prin boala nu mai exista nicio restricție, nici macar de circulație pe timp de noapte, acolo

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis, vineri, ca 417 localitati au rata de infectare la 14 zile mai mare sau egala cu 3 la mie, 60 fiind municipii si orase. Capitala si 11 dintre municipiile resedinta de judet au peste 3 cazuri la mia de locuitori. O localitate din judetul Cluj-Napoca…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, lista masurilor de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2021. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie 2021, Hotararea numarul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, lista masurilor de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2021. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie 2021, Hotararea numarul…