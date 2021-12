Stiri pe aceeasi tema

- Interlopii care au terorizat mai mulți artiști, printre care și Florin Salam, au primit o veste teribila. Duduienii satui de pușcarie, pe care niște condamnari de 3-4 ani nu ii mai impresioneaza, au fost loviți unde ii doare mai tare: la portofel!

- Nigeria a confirmat miercuri primele sale cazuri de varianta omicron a coronavirusului, potrivit unei declarații a institutului de sanatate publica din aceasta țara, inclusiv un caz dintr-un eșantion datand din octombrie, ceea ce sugereaza ca varianta a circulat timp de cateva saptamani inainte de a…

- Mijlocașul Ronaldo Deaconu (24 de ani) va continua la Gaz Metan, deși iși depusese memoriu pentru a deveni jucator liber de contract. Deranjat de restanțele financiare, Deaconu a depus memoriu pentru a-și rezilia contractul, iar cazul urma sa fie judecat pe 24 noiembrie la Camera Naționala pentru Soluționarea…

- Interlopul Costi Litrașu și violatorul in serie Iulian Fentzel au pierdut definitiv procesul in care susțineau ca ar fi fost supuși unor rele tratamente de angajații penitenciarului și de jandarmi, cu toate ca in prima instanța caștigasera.

- Celebrul dosar al jafului de 80.000 de euro caruia i-a cazut victima Gabi Badalau a fost ingropat chiar de catre fiul de milionar, care a cerut eliberarea infractorilor, pe motiv ca s-a impacat cu aceștia.

- Apar primele probleme in privința averii pe care regretatul Petrica Mițu Stoian a strans-o de-a lungul anilor de munca. Cine moștenește averea lui Petrica Mițu Stoian Interpretul a acumulat o avere substanțiala, pe care rudele acestuia urmeaza sa o moșteneasca, dar lucrurile sunt puțin mai complicate.…

- Vikingii din Groenlanda sunt primii europeni care au ajuns in America si au trait intr-un sat din Newfoundland (Canada) exact in urma cu 1.000 de ani, potrivit unei cercetari publicate miercuri, relateaza NBC, relateaza News.ro. Oamenii de stiinta au considerat multi ani ca vikingii - nume…

- Alex Bodi primește lovitura dupa lovitura, in dosarul DIICOT in care este acuzat de fapte grave: deși, inițial, primise acceptul de a intra in contact cu patronul sau, instanța superioara a modificat hotararea, radical.