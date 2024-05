Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul german Markus Pieper a anuntat ca renunta la postul de comisar insarcinat cu Intreprinderi Mici si Mijlocii (IMM), foarte bine platit, contestat de catre comisarul insarcinat cu Piata Interna Thierry Breton, in urma unei polemici care ameninta campania electorala in vederea unei realegeri…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca, in ședința de Guvern, se analizeaza pentru a treia oara, situația impozitarii concediilor medicale. In noua formula, se percepe contribuție doar pentru concediile medicale in cazul bolilor obișnuite, a celor ce impun carantina și reducerea cu 25% a timpului de…

- Jador face declarații exclusive pentru Spynews.ro dupa scandalul in care fost implicat weekend-ul trecut cu Nikolas Sax, prietenul lui. Artistul susține ca nu a avut niciun concert in Luton și nimic din ce s-a scris nu e adevarat, cu toate ca Nikolas Sax a confirmat și in direct la Xtra Night Show ca…

- Rasturnare incredibila de situație in scandalul puilor infectați cu Salmonella și vanduți in Romania! Șeful ANSVSA Mihai Ponea spune ca ANPC dezinformeaza și ca bacteriile sunt prezente in orice produs pe care il cumparam și care nu e la conserva. Ponea spune ca exista numai doua feluri de Salmonella…

- Dorian Popa a decis sa puna punct razboiului cu Poliția Romana, pe care a acuzat-o ca l-ar fi amendat ilegal la Iași, unde a fost filmat intorcand pe linie continua bolidul care n-avea montat in fața placuța cu numarul de inmatriculare.

- Fostul polițist Catalin Coman, care și-a amenințat vecinii cu pistoalele și a fost lasat de colegii de la Secția 18 sa terorizeze o femeie in toiul nopții are liber de la judecatori sa se duca peste victima.

- Gigi Becali a dat lovitura! Scandalul in care este implicat latifundiarul din Pipera ia o amploare uriasa. Sunt ani de zile de procese pe care Gigi Becali le-a pierdut, dar nici nu este sigur in momentul de fata.Vezi AICI imaginea cu care Gigi Becali ii da marea lovitura dusmanului sau de…

- Curtea de Arbitraj Comercial International de la Washington a anuntat Ministerul de Finante ca Romania a castigat procesul in dosarul Rosia Montana, doi arbitri au votat pentru Romania, unul a votat impotriva, informeaza Ziarul Financiar.