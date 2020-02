Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane si-au pierdut viata in total in accidentul de elicopter in care a murit fostul mare baschetbalist american Kobe Bryant si fiica sa Gianna, duminica, la Calabasas, in sudul statului California, a anuntat seriful din Comitatul Los Angeles.

- Ies la iveala noi detalii in cazul generalului care a fost ucis in urma atacului cu drone comandat de Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii. Mai exact, se pare ca iranianul Qasem Soleimani se afla pe se afla pe lista neagra a teroriștilor sancționați de Consiliul European, conform Jurnalului…

- Dan Nistor, 31 de ani, va fi luni prezent la reunirea clubului Dinamo. Acesta nu vrea sa plece la Craiova, club care ofera 300.000 de euro pe el. Dinamo și Craiova s-au ințeles pentru ca Nistor sa plece, clubul alb-roșu urmand sa incaseze 300.000 de euro. Ionuț Negoița, finanțatorul „cainilor”, și Bogdan…

- Rasturnare de situatie in cazul dublei crime din judetul Satu Mare. Principalul suspect ar fi un localnic cu antecedente penale, iar cei doi barbati de etnie roma au fost scosi din cercul de suspecti.

- Cornel Galeș, soțul regretatei cantarețe Ileana Ciuculete, s-a stins din viața in urma unui accident rutier grav ce a avut loc in Spania, insa acesta nu se afla la volan, așa cum s-a spus inițial.

- Alina Scafaru, avocata din Vaslui exclusa din avocatura in urma unei condamnari pentru fapte de coruptie, a reusit sa castige procesul intentat Baroului. Curtea de Apel Iasi a anulat hotararea prin care s-a decis excluderea avocatei.

- Medicii legiști de la Timișoara au facut publice primele rezultate ale autopsiilor facute copiilor și mamei care au murit dupa deratizarea facuta in blocul din Timișoara. Datele arata, insa, ca nu au fost gasite urme din substanța folosita pentru dezinsecție in trupurile victimelor.