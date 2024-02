Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua surori mai mici ale fetitei de 9 ani care a murit in urma batailor primite de la mama au si ele urme de violenta pe corp. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Galati a anuntat Politia, propunand expertize medico-legale si in cazul lor. Autoritatile au fost…

- Femeia din Galati care si-a ucis fetita in varsta de 9 ani, batand-o crunt si cauzandu-i arsuri pe corp, a fost retinuta, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati formuland propunerea de arestare preventiva pentru comiterea infractiunii de omor asupra unui membru de familie. Parchetul…

- Apar detalii cutremuratoare in cazul fetiței de 9 ani din Galați, ucisa in bataie de propria mama. Alexandra a fost batuta in mod repetat și arsa cu un aprinzator de aragaz cu flacara pe tot corpul

- Ies la iveala noi informații șocante in cazul fetiței ucise in bataie de propria mama, in Galați. Micuța era torturata de multa vreme și avea arsuri pe corp. Vecinii si rudele stiau situatia, insa au ales sa taca.

- Cazul fetiței de 9 ani din Galați, ucisa in bataie de propria mama, continua cu informații șocante. S-a aflat identitatea copilului, dar mai ales faptul ca și surorile ei luau parte la actele de violența. Iata cine este fetița care a murit in chinuri groaznice, in urma cu o zi.

- O fetita de 9 ani din Galati a murit, miercuri dimineata, in apartamentul in care locuia cu familia, fiind gasita de un echipaj SMURD cu urme de violenta extrema pe corp. Politia si procurorii fac cercetari la fata locului pentru a stabili imprejurarile in care a murit fetita. ”La data de 31.01.2024,…

- Anchetatorii incearca sa afle cum a fost ucisa Doina, romanca gasita moarta intr-un apartament inchiriat prin Airbnb. Moartea tinerei doctorite din Republica Moldova, care studiase medicina la Galati este, in continuare, invaluita in mister. Pistele pe care merg anchetatorii.

- DE NECREZUT… Detalii uluitoare ies la iveala in cazul „agentului de securitate” Constantin Nechita de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui! Se pare ca, pe langa colectarea de mita și imparțirea de certificate, paznicul Costica avea și alte indeletniciri! Acesta…