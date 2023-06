Răsturnare de situație: „Generalul Armaghedon” era membru cu acte al grupării Wagner Generalul Serghei Surovikin, fostul comandant al trupelor de invazie rusești despre care se crede ca se afla in arest la Moscova sub suspiciunea de tradare, era un „membru VIP” secret al gruparii Wagner, arata documente obținute in exclusivitate de CNN . Actele arata ca Surovikin, supranumit „generalul Armaghedon” de presa rusa, are un numar personal de inregistrare in gruparea de mercenari fondata in 2014 de Evgheni Prigojin, la fel ca cel puțin 30 de alți oficiali ruși din forțele armate și serviciile de informații. Dossier Center, un site rusesc independent de investigații, afirma ca aceștia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

