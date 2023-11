Răsplată după calificare! Fundașii, cei mai premiați tricolori! Cât va primi Hagi jr. UEFA recompenseaza Federația Romana de Fotbal cu 9,3 milioane de euro prima pentru calificare la Euro 2024. O treime din acești bani va ajunge la sportivi. Suma de 2,79 milioane se va imparți la 32 de sportivi cați au luat parte la calificarile pentru Euro 2024. Daca nu luam in calcul meciul din aceasta seara, Romania-Elveția, care are drept miza doar cine ocupa primul loc in grupa, imparțeala s-ar face dupa cum urmeaza: cele mai multe minute jucate in tricoul naționalei = cei mai mulți bani. Pentru fiecare minut jucat de tricolori in acesta campanie, baieții ar incasa cate 318 euro. Astfel, cel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

