Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj - Petrolul, in etapa #4 din play-out-ul Superligii, a inceput cu 5 minute mai tarziu decat ora de start inițiala. Partida era programata de la 21:30. Motivul? Meciul nu ar fi putut fi televizat pe Digi Sport in primele minute, din cauza ca pe canalul principal al postului tv se disputau in același…

- Dinamo a pierdut cu Oțelul, scor 0-1, iar apele ar fi tulburi la clubul bucureștean. Dupa partida de la Galați, intre antrenorul Zeljko Kopic și portarul Adnan Golubovic ar fi existat un conflict. Ei ar fi fost desparțiți de Sorin Colceag, antrenorul secund de la Dinamo, potrivit lui Radu Naum, moderatorul…

- Farul - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 29-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 2 martie, de la ora 20:00, pe Stadionul Central din Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Otelul - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 28-a din campionatul Romaniei, este programat, marti, 27 februarie, de la ora 21:00, la Galati, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Portarul formației FCU Craiova, Ionuț Gurau, a fost suparat dupa meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 3-1, in Banie. El a vorbit și despre prestația sa mai slaba, dar și a echipei. „Nu am multe de spus. Știam ca ne așteapta un meci dificil, o echipa foarte bine pregatita, cu mulți jucatori de calitate. Am…

- Transferat cu surle si trambite de la FC Arges in urma cu un an, contra sumei de 650.000 de euro, Alexandru Isfan nu a reusit sa se impuna la Universitatea Craiova. Evolutiile lui slabe au facut ca publicul din Banie sa-si piarda rabdarea cu el si sa-i conteste valoarea. Acum nici conducatorii nu-l…