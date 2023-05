Rareș Prisacariu, un copil de 7 ani din Botoșani, câștigătorul de la „Românii au Talent”. Val de controverse Rareș Prisacariu este caștigatorul concursului „Romanii au Talent” de la ProTv. Baiatul de 7 ani din Botoșani a obținut marele trofeu și premiul de 120.000 de euro, in cel de-al 13-lea sezon. „Sunt foarte emoționat pentru ca am putut sa fac impresie buna și ca oamenii m-au votat. Ma așteptam sa ma voteze, dar nu ma așteptam sa caștig”, a declarat Rareș, potrivit Stirile Protv. Copilul din Botpșani s-a remarcat prin faptul ca are o capacitate excepționala de memorare, recita din poeziile lui Eminescu, proza sau monologuri. De altfel, baiatul studiaza actoria la Școala Populara de Arta din Botoșani.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

