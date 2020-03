Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a luat mai multe decizii cu privire la epidemia de coronavirus 2019-nCoV. Pe langa sisteraea cursurilor școlare pentru o perioada de o saptamana (inițial), CNSSU a luat multe ale masuri care afecteaza viața de zi cu zi a persoanelor fizice…

- Pe langa suspendarea activitații in gradinițe, școli și licee de stat și private in perioada 11-22 martie, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a decis luni și alte masuri de prevenire a imbolnavirilor cu coronavirus in Romania. Printre acestea, obligații pentru magazine și restricții…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca marți sau miercuri ar putea sosi in Romania prima parte a comenzii de combinezoane necesare personalului medical care se ocupa de cazurile de infecție cu coronavirus, anunța MEDIAFAX.„Aproape un sfert din numarul…

- Premierul interimar Ludovic Orban a anunțat, luni seara, 9 martie 2020, decizia Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta de a inchide unitațile din invațamantul preuniversitar din Romania, in perioada 11-22 martie. Școlile și gradinițele vor fi inchise o saptamana si cateva zile, incepand…

- Toate școlile din Romania vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, timp de o saptamana, au declarat surse din Comitetul Național pentru Situații de Urgența pentru Digi24.ro. Masura ar putea fi prelungita saptamana viitoare, daca situația o impune, au precizat aceleași surse. Școlile din Romania…

- Pana luni, la nivel national, au fost confirmate 15 cazuri de persoane infectate cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei. Dintre cei 15 cetateni care au contactat virusul, cinci sunt declarati vindecati si au fost externati. "In cursul zilei de astazi, pana la aceasta ora, nu au fost confirmate alte persoane…

- Intra in vigoare incepand de astazi, 9 martie 2020, ora 12:00 deciziile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind impunerea unor restrictii de trafic dinspre si inspre statele afectate de infectia cu noul coronavirus. Astfel, sunt sistate cursele aeriene catre si dinspre Italia.…

- Masura a fost luata in contextul in care numarul pacienților din Romania care au contractat virusul a ajuns la șase, iar jumatate dinte aceștia sunt din Timișoara. La jumatatea acestei saptamani Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) s-a reunit intr-o noua ședința, in condițiile…