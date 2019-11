Stiri pe aceeasi tema

- O firma din Romania trebuie sa efectueze 14 plati anual, sub media regionala, arata clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, in care Romania a urcat, in acest an, pe pozitia 32. In editia de anul trecut, Romania s-a plasat pe pozitia 49.

- Romania a urcat 3 locuri in ultimii trei ani intr-un indice global al prosperitații ce include 149 de state, arata un studiu realizat de grupul bancar austriac Erste, care deține BCR, și Institutul Legatum, potrivit Mediafax.Romania ocupa astfel locul 45 in indicele prosperitații. Austria…

- FOTO – Arhiva Universitatea ”Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca ocupa si in acest an prima pozitie in clasamentul global al universitatilor din Romania – Metaranking Universitar, fiind urmata de Universitatea Bucuresti si de Universitatea Politehnica Bucuresti, potrivit Mediafax. Clasamentul stabileste…

- Universitatea ”Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca ocupa si in acest an prima pozitie in clasamentul global al universitatilor din Romania – Metaranking Universitar, fiind urmata de Universitatea București și de Universitatea Politehnica București, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al…

- Clasamentul stabileste ierarhia universitatilor din România combinând performantele lor individuale din clasamentele academice internationale ale universitatilor. „Aflându-ne în al patrulea an consecutiv pe prima poziție în țara în metaranking,…

- Simona Halep va incheia sezonul pe locul 4 WTA. Fostul lider mondial a urcat o poziție și are acum 5.462 de puncte. Primul loc in ierarhia mondiala este ocupat de australianca Ashleigh Barty, cea care a caștigat și Turneul Campioanelor, cu 7.851 de puncte.

- Romania a urcat de pe locul 31 pe pozitia 29, cu un total de 1495 de puncte, in clasamentul FIFA/Coca-Cola, dat publicitatii joi. In aceasta luna, tricolorii au invins cu scorul de 3-0 nationala Insulelor Feroe si au remizat cu Norvegia, scor 1-1, in preliminariile Euro-2020. Adversarele tricolorilor…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a urcat doua poziții in clasamentul FIFA, clasandu-se pe locul 29 in ierarhia actualizata joi, potrivit Mediafax.Romania a ajuns la 1495 de puncte, cu cinci mai multe fața de cele avute in ierarhia din luna septembrie. In octombrie, naționala lui Cosmin…