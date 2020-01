Stiri pe aceeasi tema

- Chestorul Tiberiu Giura a transformat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara in propria moșie, acționand ca un dictator și incalcand o serie de regulamente in vigoare, reiese dintr-un raport al Corpul de control al ministrului de Interne dupa audierea subordonaților acestuia și…

- Cinci migranti din Algeria, solicitanti de azil in Romania, au fost depistati, luni dimineata, de politistii de frontiera in gara din Jimbolia, in timp ce incercau sa treaca ilegal granita pentru a ajunge in Serbia. Ei au fost identificati in timp ce politistii de frontiera din sectorul Jimbolia au…

- Politia din Serbia este in alerta si desfasoara o ampla operatiune de cautare a unui pedofil condamnat, acuzat ca a rapit o fata de 12 ani, informeaza Euronews, preluata de Agerpres.Peste 220 de politisti sunt implicati in acest caz, urmarit cu sufletul la gura de intreaga tara. Ei verifica o zona impadurita…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontiera Timișoara, Sighetu Marmatiei si Giurgiu au depistat, in urma misiunilor desfașurate in zona de competența, noua persoane, cetațeni din Siria, Sri Lanka și Libia, care au incercat fie sa intre ilegal in Romania…

- Trei cetateni din Egipt, care intentionau sa intre ilegal in Romania, din Serbia, au fost depistati de politistii de frontiera timisoreni, care au tras focuri de arma in plan vertical pentru oprirea migrantilor, in apropierea localitatii Valcani. Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Timisoara,…

- Un cetațean tunisian, care a fost inregistrat ca solicitant de azil de catre Inspectoratul General pentru Imigrari la centrul din Timișoara, a fost expulzat din țara ilegal de cadre ale Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, la nici 24 de ore de la momentul cererii. Va reamintim…

- Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, au prins un cetatean roman care transporta cu un microbuz, din apropierea granitei cu Serbia spre frontiera cu Ungaria, doisprezece cetateni afgani care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei. La vederea echipajului Politiei…

- Securitatea si sanatatea in munca reprezinta unul dintre aspectele cele mai importante si dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea fortei de munca si afaceri sociale. Acest domeniu este parte integranta a conceperii, organizarii si desfasurarii proceselor de munca si are rolul…