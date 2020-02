Stiri pe aceeasi tema

- Din cele 42 de zboruri programate si efectuate de aeronavele TAROM pe data de 10 octombrie 2019, ziua in care s-a dezbatut motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, 18 zboruri au inregistrat intarzieri cuprinse intre 5 si 45 de minute, durata medie a ‘intarzierii la plecare’ fiind de 16 minute,…

- Corpul de control al prim-ministrului a descoperit la Tarom nereguli grave din ziua motiunii impotriva Vioricai Dancila, cand Razvan Cuc a fost acuzat ca a cerut directorului companiei, Madalina Mezei, sa tina aeronavele la sol pentru ca parlamentarii sa nu ajunga la vot in Bucuresti.

- Magistrații Tribunalului Olt au decis ca cei doi inculpați in dosarul crimelor de la Caracal, Gheorghe Dinca și Ștefan Risipițeanu, sa ramana dupa gratii. Cei doi au ajuns in urma cu doua zile in arestul IPJ Olt, avand in vedere ca dosarul in care Gheorghe Dinca este acuzat de fapte penale (fapte de…

- TAROM da startul unei oferte cu tarife dintre cele mai atractive pentru destinatii de zbor din numeroase tari europene, dar nu numai, pretul biletelor care trebuie achizitionate in perioada 16 ianuarie 2020 - 12 februarie 2020 incepand de la 119 euro, informeaza joi compania. Oferta este valabila pentru…

- Tarom este in proces de innoire a intregii flote si primele 4 avioane ATR 72-600 vor ajunge cel tarziu in prima parte a lunii februarie a anului viitor, iar restul aeronavelor vor fi primite pe parcursul anului 2020. Contractul de inchiriere este semnat pe o perioada de 10 ani. Noile ATR-uri nu vor…

- Mihai Fifor și Razvan Cuc sunt citați vineri pentru a da explicații la DNA Timișoara. Foștii miniștri au fost chemați de procurori, in calitate de martori, in dosarul șpagilor de la PSD Arad, au precizat surse judiciare, conform G4Media.Președintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, a fost ridicat,…

- Circa zece mii de interceptari ale convorbirilor telefonice au avut loc pe parcursul anului 2018, iar altele 3.300 au fost efectuate anul acesta. Majoritatea interceptarilor au fost initiate de catre Ministerul Afacerilor Interne. Despre aceasta a anuntat presedintele Igor Dodon dupa sedinta Consiliul…