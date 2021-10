Stiri pe aceeasi tema

- Rapid București a remizat, sâmbata seara, în deplasare, scor 2-2, cu echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, într-un meci din etapa a 11-a din Liga I.Rapid a condus cu 2-0 dupa ce a înscris prin Goge ('3) și Alami ('10), dar Sepsi a egalat grație "dublei" lui…

- Rapid joaca acasa cu FC Voluntari, de la ora 20:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al etapei #10 Rapid - FC Voluntari, live de la 20:00 Click AICI pentru live+statistici! RAPID: 31. H. Moldovan - 77. Belu, 30. Dandea, 27. Dr.…

- Formatia Rapid a remizat, scor 2-2, cu UTA Arad, dupa ce a condus cu 2--0 pana in minutul 82 al meciului din etapa a VIII-a a Ligii I. Petnru Rapid a marcat Albu '16, '21, iar pentru UTA au inscris Hora "82 (penalti) si Antal '85. UTA Arad: Fl. Iacob - Vukcevic (Tomozei '66), Erico,…

- Rapid a invins–o, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe FCSB, in etapa a V-a a Ligii I. Meciul, s-a disputat pe Arena Nationala, a fost un derby ca in vremurile bune. La partida dintre Rapid și FCSB au asistat circa 40.000 de suporteri. FCSB a avut prima ocazie in minutul 9. Alin Cordea i-a…

- Rapid joaca acasa cu FCSB, de la 21:30. Meciul de pe Arena Naționala e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele etapei #5 din Liga 1 Rapid - FCSB, liveTEXT de la 21:30 Click AICI pentru live+statistici! Rapid - FCSB, echipe probabile: RAPID:…

- Rapid joaca acasa cu Farul Constanța, de la ora 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei #3 din Liga 1 Rapid - Farul Constanța, liveTEXT de la 21:30 Click AICI pentru live+statistici! Rapid - Farul Constanța, echipe probabile:…

- Revenita în Liga 1 dupa șase ani, Rapid București a obtinut a doua victorie consecutiva, dupa ce a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa CS Mioveni.Golurile giuleștenilor au fost înscrise de Dragos Grigore '42 si Adrian Balan '55 (click pe numele…