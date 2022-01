Ultima oara cand randamentele obligatiunilor germane scadente in 10 ani au depasit nivelul zero a fost in mai 2019, cand politica relaxata a Bancii Centrale Europene a inceput sa preseze dobanzile mai mici. Randamentele negative au insemnat ca investitorii plateau efectiv guvernul german pentru a-i imprumuta bani. In prezent, BCE este in urma cu traiectoria sa de normalizare a politicii monetare, in comparatie cu Rezerva Federala si Banca Angliei, dar accelerarea inflatiei si miscarile mai ample de pe piata globala a obligatiunilor au contribuit acum la impingerea randamentelor peste nivelul zero.…