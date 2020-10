Rampa de gunoi de la Satu Nou de Jos se închide din 16 octombrie Rampa temporara de gunoi de la Satu Nou de Jos iși va inceta activitatea incepand cu 16 octombrie. Dat fiind faptul ca depozitul ecologic de la Farcașa nu este inca finalizat, o soluție oficiala legata de ceea ce se va intampla dupa aceasta data nu exista inca, potrivit reprezentanților Drusal, operatorul de salubrizare. ”E autorizata pana in 15 și se cauta impreuna cu Consiliul Județean o soluție de depozitare a deșeurilor. Probabil ca zilele urmatoare se va identifica varianta pe care se va continua activitatea. Sunt mai multe variante in discuție, una oficiala nu exista. Farcașa nu e operaționala,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

