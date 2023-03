Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat cu privire la o criza a resurselor umane in sectorul sanitar european, relateaza miercuri dpa. ‘In timp ce intram in al patrulea an de pandemie, angajatii nostri din domeniul sanatatii sunt obositi, suprasolicitati si adesea prost platiti’, a afirmat…

- Directorul Biroului Regional OMS Europa, dr. Hans Henri P. Kluge, a declarat ieri ca pana la 40- dintre medicii din regiune urmeaza sa se pensioneze in urmatorii zece ani si nu exista un plan de inlocuire a acestora. El a participat la ceremonia de deschidere a reuniunii la nivel inalt a statelor membre…

- Noua supravietuitori au fost salvati marti de sub daramaturi, la mai bine de o saptamana de la cutremurul masiv care a lovit Turcia si Siria, al carui bilant provizoriu a trecut de 41.000 de morti, informeaza News.ro. „Ne confruntam cu unul dintre cele mai mari dezastre naturale nu doar din tara noastra,…

- Directorul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Hans Henri P. Kluge, le-a recomandat cetațenilor europeni, avand in vedere valul de infecții cu coronavirus din China, sa continue sa foloseasca maști in interior și in transportul public. Kluge a subliniat ca variantele virusului…

- Suedia susține intrarea Romaniei in spațiul Schengen și, in calitate de țara care a preluat președinția Consiliului UE, promite ca dosarul va fi fi pe agenda unei reuniuni oficiale, a transmis joi ambasadoarea Suediei la Bucuresti, Therese Hyden. Exista insa o condiție esențiala. „Contam pe sustinerea…