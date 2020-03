Stiri pe aceeasi tema

- Buzoianca Ellie White si-a promovat noul single, „Ce va ramane din noi” la matinalul prezentat de Razvan si Dani, marturisind ca este prima piesa compozitie proprie din cariera. „Ce va ramane din noi” este o piesa ca un pansament pentru inimile frante, ce pune in versuri povestea unei relatii de dragoste…

- Kaos Ink, unul din membrii crew-ului timișorean Hip Hop TM a lansat un videoclip nou la piesa „E de bine“, piesa fiind mixata și masterizata de Prat. Printre aparițiile inedite ale crew-ului timișorean HipHop TM, care iși propune sa coaguleze mișcarea de hip hop din orașul nostru se numara și piesele…

- Adela Popescu și Radu Valcan iși petrec weekendul in Italia, la Roma, azi fiind ziua in care sotul prezentatoarei emisiunii "Vorbeste lumea" (Pro TV) implinește 43 de ani. De ce au ales aceasta destinație? In urma cu noua ani, tot la Roma, au celebrat aniversarea ei, dar și prima escapada in doi. Libertatea:…

- 30 de ore de filmare, patru locatii diferite din Chisinau, o echipa de productie formata din peste 20 de oameni, macara, decor de film, acvariu imens cu doua tone de apa. O desfasurare de forte pentru cel mai nou videoclip al lor.

- In ajunul sarbatorilor de iarna, moldoveanca Irina Rimes a lansat o piesa emoționata despre dorul de casa. Piesa te atinge pe suflet și te poarta pe aripile dorului.Piesa este interpretata in colaborare cu mai mulți artiști romani.

- Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey s-a clasat in fruntea topurilor americane pentru prima data in 25 de ani, scrie news.ro.Piesa a ocupat locul intai atat in clasamentul revistei Rolling Stone, cat si in Billboard Hot 100 de saptamana aceasta, scrie Variety.…

- Fiul lui Traian Berbeceanu, Bogdan, a lansat o piesa hip-hop numita „Momente grele” in care vorbește despre experiența prin care a trecut atunci cand tatal lui a fost arestat. „Au fost zile cumplite pentru el”, a scris, pe Facebook, fostul șef al BCCO Alba, anunța MEDIAFAX.Traian Berbeceanu…