Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de mii de oameni au primit ordin de evacuare, in California, din cauza incendiilor de vegetație. Este stare de urgența. Situația este extrem de grava și pe fondul unor condiții meteo extreme: rafale de vant de pana la 150 de km pe ora au extins rapid flacarile.

- Incendiile de vegetatie din California afecteaza zeci de mii de persoane, printre acestea aflandu-se si starul de la Los Angeles Lakers, LeBron James, care a fost nevoit sa-si paraseasca de urgenta locuinta, potrivit news.ro.La cateva ore dupa succesul cu Charlotte Hornets la Staples Center,…

- Guvernatorul californian Garvin Newsom a declarat starea de urgenta in intreg statul american California, ca urmare a amplificarii pericolului reprezentat de incendiile de vegetatie care persista de mai multe zile si care au determinat evacuarea a zeci de mii de locuitori. Anuntul…

- Incendiile de padure continua sa parjoleasca nordul statului american California. Aproximativ 200 de mii de oameni au fost evacuati din calea flacarilor. Printre ei sunt detinutii unei inchisori, dar si pacientii unui spital.

- Zeci de mii de persoane au fost evacuate, vineri dupa-amiaza, din zone situate la periferia orasului american Los Angeles din cauza incendiilor de vegetatie, informeaza site-ul agentiei Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Daniel Zamfir iese la rampa! ‘Sunt extrem de revoltat’ . Aproximativ…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in SUA, California, ca exista restricții de circulație rutiera in zona Los Angeles, din cauza incendiilor puternice de vegetație.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza…

- Situatie infernala in California din cauza incendiilor de vegetatie. Potrivit autoritatilor americane, un om si-a pierdut viata, iar cel putin 25 de case au fost facute scrum. Peste o mie de pompieri lupta cu flacarile uriase.

- Sute de persoane au fost evacuate marți in estul Australiei din cauza incendiilor de vegetație, in timp ce pompierii se ocupa cu stingerea a peste 130 de focare in doua state, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Ies la suprafața noi informații-cheie in cazul Caracal! Țiganii care ar fi discutat,…